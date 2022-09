La scorsa domenica, all’ospedale di Legnano (Verona), è nato il piccolo Edoardo, figlio di Dimitri Roveri. Il papà 28enne si è spento lo scorso 7 maggio, mentre stava giocando una partita di calcio.

Un malore improvviso che ha spezzato per sempre la sua vita e che non gli ha permesso di stringere tra le braccia il futuro nascituro.

Dimitri Roveri, 28 anni, stava giocando con il Quingentole a Casalpoglio, quando si è improvvisamente accasciato a terra. Tempestivo l’intervento dei soccorritori, che hanno cercato di fare il possibile. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile e alla fine, non hanno avuto altra scelta che dichiarare il suo decesso.

La notizia ha sconvolto tutti, sia perché Dimitri era molto conosciuto, era una persona di quelle che rimangono nel cuore e sia perché la sua compagna era in dolce attesa.

Dopo la perdita dell’uomo, sono state tantissime le persone che hanno mostrato vicinanza alla donna e che l’hanno aiutata ad affrontare tutto. La sofferenza insopportabile della perdita dell’uomo che amava e la gioia della nascita del frutto del loro amore. Emozioni contrastanti che l’hanno accompagnata in sala parto.

La nascita di Edoardo ha riportato amore nel cuore di tutti i familiari. La sorella di Dimitri ha stretto tra le braccia il suo nipotino, che per sempre le ricorderà il fratello. Ha raccontato dell’emozione che ha provato e di quanto sia stato bello, nonostante mancherà per sempre un pezzo fondamentale nella vita del bambino, il suo papà. Oggi la donna fa una promessa a Dimitri, colui che è stato il suo migliore amico e il suo tutto: “Una cosa la so: il tuo Edo e la tua Sara avranno sempre da me ciò che tu sei stato per me”.

La notizia della nascita del bambino si è diffusa sul web ed ha commosso migliaia di persone.