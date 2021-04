È stata una dei protagonisti di Harry Potter e di tantissimi altri film e serie tv di successo: l’attrice se ne è andata a soli 52 anni

Una notizia terribile per milioni di fan in tutto il mondo. Helen McCrory, attrice di grande successo, famosa per aver recitato in Harry Potter e nella serie Tv Peaky Blinders, è morta all’età di 52 anni. Lottava da anni con un brutto tumore che, alla fine, l’ha sconfitta e portata via troppo presto.

A dare il triste annuncio ai fan e alle testate giornalistiche, che poi hanno a loro volta provveduto a divulgare la notizia, è stato il marito dell’attrice, l’attore Damian Lewis. Attraverso una serie di post pubblicati sul suo account di Twitter, il vedovo ha scritto:

Con il cuore in frantumi devo annunciare che dopo un’eroica ed estenuante battaglia contro un tumore, la bella e straordinaria donna che è Helen McCrory, è morta in pace a casa. Se ne è andata circondata dall’affetto da parte di amici e familiari.

E’ morta proprio come ha vissuto: senza paura. Dio quanto l’abbiamo amata. E sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ora vai in cielo, piccola, e grazie.

La carriera di Helen McCrory

Helen McCrory è nata a Londra il 17 agosto del 1968 e se ne è andata, sempre nella sua Londra, nella mattinata di ieri 16 aprile 2021, a soli 52 anni. Fatale per lei un cancro che non le ha lasciato alcuno scampo.

Come succede quasi per tutti i grandi attori, il suo esordio avviene a teatro, da giovanissima. Ma i campi che le porteranno maggiore successo, sono senza dubbio il cinema e la televisione.

Il suo esordio al cinema avviene nel 1994, quando ottiene una piccola parte nel film “Intervista col vampiro“, nel quale recita anche al fianco di Brad Pitt e Tom Cruise.

I ruoli che le permetteranno di far crescere il suo nome e di far conoscere il suo volto praticamente in tutto il mondo, sono principalmente tre.

Nel 2005 viene scelta per interpretare Narcissa Malfoy, nella saga cinematografica di Harry Potter. In quel caso vestiva i panni della madre di Draco Malfoy, storico rivale del maghetto Harry.

L’anno successivo, nel 2006, interpreta Cherie Blair, la moglie dell’ex primo ministro inglese Tony Blair, nel film pluripremiato “The Queen“.

Uno degli ultimi suoi ruoli, è stato quello di Polly Gray nella serie tv di successo “Peaky Blinders“. Polly, la malefica ma sempre presente zia di Arthur e Thomas Shelby, è stata uno dei personaggi centrali della serie dalla prima alla quinta stagione, fino al 2019.