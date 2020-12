Lory Del Santo è tornata ad aprirsi sulla scomparsa di suo figlio Loren, morto suicida all’età di 19 anni. Durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone, l’attrice ha rivissuto il dolore della perdita di tre figli. Ha perso il primo figlio Conor da bambino, a causa di un incidente. In seguito, Loren si è tolto la vita nel 2018 e ha perso un neonato a 15 giorni di vita.

Lory del Santo ha raccontato in diretta tv della malattia di suo figlio e ha spiegato che forse è stato meglio che si sia tolto la vita. La sua malattia mentale aveva preso possesso della sua vita e del suo cervello.

Loren è nato con questa malattia congenita, che si sviluppa nel corso degli anni. Era un atleta, era mentalmente perfetto, la persona più intelligente della famiglia. Un’intelligenza che però non gli faceva comprendere la felicità della vita. Non era mai felice. Niente di materiale, niente di umano.

Io non capivo, ho pensato che vivesse in un mondo solitario. Forse è meglio che sia successo. Mi sono un po’ calmata. Perché ho studiato tutto questo arcobaleno, tutta la situazione dall’infanzia. Mi sono andata a ritrovare tutti i suoi scritti, mi sono ricordata cosa mi dicevano le insegnanti a scuola. Alla fine, forse è stato meglio così. Perché ci sono malattie che non tornano mai indietro e le medicine sono solo apparenti e portano a disfunzioni fisiche gravissime. Tipo la sedia a rotelle o la deformazione della spina dorsale.