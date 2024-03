Una vicenda drammatica è quella avvenuta nei giorni scorsi in Australia Occidentale, a Kalgoorlie. Liam Trimmer, un agente di polizia di 29 anni di origini inglesi, è caduto durante la sua festa di fidanzamento ed è morto dissanguato davanti a tutti i presenti, ovviamente scioccati. Inutili per lui i tentativi di salvataggio messi in atto da parte dei soccorritori giunti sul posto tempestivamente.

Nato in Inghilterra, Liam Trimmer si era trasferito in Australia poco più di 10 anni fa per motivi di lavoro. Aveva scelto il percorso per diventare poliziotto e dopo aver completato l’accademia a Joondalup nel 2017, si era trasferito a Kalgoorlie, a est di Perth, dove lavorava nell’unità che contrastano bande criminali.

Qualche giorno fa aveva organizzato con la sua compagna la festa di fidanzamento, in cui tutti gli amici e familiari si erano recati per augurare loro il meglio per una vita insieme. Purtroppo, quel giorno che doveva essere di sola gioia, si è trasformato in un attimo in un incubo.

Il 29enne, per cause e in modalità che non sono state rese note all’improvviso è inciampato e, cadendo, si è reciso il collo e l’arteria carotidea. Una scena agghiacciante a cui hanno assistito tutti i presenti ovviamente sconvolti. La chiamata ai soccorsi e l’arrivo di questi ultimi sul posto è stata tempestiva.

I medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita, ma l’enorme quantità di sangue fuoriuscito non ha permesso loro di evitare il peggio. Liam è morto dissanguato.

Dolore e shock in tutta la città per quanto accaduto ad un agente di Polizia molto conosciuto e stimato nell’ambiente delle forze dell’ordine. Come testimoniano le parole del commissario Col Blanch all’emittente 9 News Perth: