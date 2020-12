Un’altra tragica vicenda è accaduta la scorsa domenica nel Canavese, un papà di 53 anni si è tolto la vita davanti alla sua bambina di sei anni. Un gesto di vendetta nei confronti della madre della piccola e dei suoi altri due figli. L’uomo durante una videochiamata, si è sparato davanti alla telecamera e agli occhi spaventati della bimba.

Circa 11 mesi fa, la mamma dei suoi figli, lo aveva denunciato alle forze dell’ordine a seguito di diversi episodi di maltrattamenti e di minacce di morte nei suoi confronti. Quest’estate la mamma e i tre figli avevano lasciato la casa dell’uomo, per andare a vivere in una comunità protetta.

La videochiamata del papà di 53 anni alla figlia più piccola

Domenica scorsa, l’uomo ha chiamato sua figlia più piccola e durante la videochiamata, si è sparato davanti ai suoi occhi. Una scena che segnerà per sempre la vita della minore.

Ad accorgersi di quanto accaduto, è stata una vicina di casa del 53enne. Dopo aver sentito uno sparo, ha chiamato le forze dell’ordine. In casa, insieme al corpo senza vita dell’uomo, c’era un biglietto sul tavolo. Parole di rabbia e minacce dei confronti della madre dei suoi tre figli.

Inutile anche l’arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo. Era già morto.

Gli inquirenti ora stanno cercando di capire quale sia la provenienza dell’arma. Il 53enne possedeva armi registrate in modo regolare, ma la Beretta usata per uccidersi, non era tra quelle.

La vendetta nei confronti della madre dei suoi figli

Con il suo folle gesto, il padre avrebbe voluto dimostrare ai suoi figli che la colpa di quanto accaduto e della sua infelicità, fosse soltanto della loro mamma. Una madre che per proteggere i suoi figli dai maltrattamenti, lo aveva denunciato alle forze dell’ordine e aveva lasciato quella casa, in cerca di una vita migliore.