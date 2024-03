In questi giorni in tanti hanno avuto modo di vedere il video del gender reveal di Giulia Tramontano ed Alessandro Impagnatiello. Delle immagini che dovevano rimanere intime e che mostravano una normalità, ma che si è dimostrato essere solo una prova contro di lui per il processo.

Questo perché da quello che afferma il legale della famiglia della vittima, Giovanni Cacciapuoti, lui in quei stava già cercando di avvelenare sia il piccolo ed anche la 29enne, che lo portava in grembo. Lui in realtà per la sua vita aveva altri progetti, come per esempio fare l’attore.

Era 17 marzo del 2023, Giulia ed Alessandro sono insieme ad i loro parenti più stretti, nella loro abitazione di Senago. Hanno in mezzo un grande palloncino e dei bambini che corrono intorno a loro. Era un momento di gioia, ma solo due mesi più tardi, viene fuori che in quello stesso punto, lui metterà fine alla vita della donna, con circa 37 fendenti.

Proprio sotto quella mensola, dove ci sono foto di coppia, che in realtà dovrebbero mostrare una felicità, ma sono solo finzione. La stessa madre di Giulia Tramontano, in aula al processo ha raccontato come Impagnatiello, quando ha scoperto di aspettare un secondo figlio, aveva deciso di tirarsi indietro. Non voleva più averlo e così ha detto alla 29enne che non voleva starle vicino in questo momento.

Come Alessandro Impagnatiello è riuscito a fingere di essere felice davanti a tutti

CREDIT: RAI

Solo poche settimane dopo, ha cambiato idea ed ha scelto di chiamare prima la famiglia di Giulia e poi di farsi perdonare da lei. In realtà però, quella era solo finzione, perché lui già stava cercando di avvelenarla da mesi, usando appunto del veleno per topi ed anche dell’ammoniaca.

Inoltre, da quelle immagini si vede la grande distanza che c’è tra i due fidanzati. Nel momento in cui scoppiano il pallone e scoprono di aspettare un bimbo, tra loro non c’è nessun contatto. Entrambi vanno ad abbracciare i loro famigliari, ma non si abbracciano tra loro.

Tuttavia, solo due mesi più tardi, la sera del 27 maggio 2023, Alessandro Impagnatiello metterà fine alla vita della donna, che era incinta al settimo mese, con 37 fendenti. Per il legale del barman, l’incontro che ha avuto con l’altra ragazza che lui frequentava, è stato la scintilla che ha fatto traboccare il tutto.