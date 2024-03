Una festa, un momento di grande gioia è quello che giovedì 7 marzo hanno mostrato nell’aula del Tribunale, in cui si sta tenendo il processo per il delitto di Giulia Tramontano. Era una giovane coppia, circondata da tutti i loro familiari, in cui scoprivano il sesso del bambino che stava per nascere.

Nessuno però, avrebbe mai immaginato ciò che sarebbe avvenuto solo poche settimane dopo. Giulia ed Alessandro erano vicino ad un grande palloncino. Lei era vestita di nero, mentre lui aveva indosso un maglioncino color beige. Intorno a loro 4 bambini ed i loro familiari.

Queste sono le immagini che hanno mostrato in aula e che per il legale della famiglia, Impagnatiello già stava cercando di mettere in atto il suo piano. Lui si mostrava felice, anche dell’arrivo di questo secondo figlio, ma in realtà dalle indagini è emerso che lui stava già cercando di avvelenarla, per provocarle un aborto spontaneo. L’avvocato Giovanni Cacciapuoti su questo ha detto:

Dal filmato emerge ancora una volta la capacità di Impagnatiello di dissimulare i suoi sentimenti e di ingannare tutti. Per noi è una testimonianza rilevante, anche per descrivere il carattere dell’imputato che, mentre festeggiava con i suoi parenti, aveva già iniziato ad avvelenare Giulia.

Il momento di festa e poi il delitto di Giulia Tramontano

Era il 17 marzo dello scorso anno e tutti sembravano essere felici, nonostante le difficoltà iniziali di cui in aula ne ha parlato proprio la mamma di Giulia. Ha spiegato che Alessandro Impagnatiello in un primo momento, quando ha scoperto che la 29enne era incinta, le aveva detto di non volere quel bimbo.

Tuttavia, solo poche settimane dopo è avvenuto l’impensabile. Il barman ha messo fine alla vita della sua compagna incinta, con 37 fendenti. Successivamente ha fatto credere a tutti che lei era scomparsa ed alla fine, incastrato anche dai racconti dell’altra ragazza che frequentava, ha confessato tutto agli agenti.

Purtroppo dagli esami tossicologici eseguiti durante l’autopsia, è emersa una verità straziante. Purtroppo Impagnatiello stava cercando di avvelenare la donna per mesi, ma visto che il suo piano non stava portando ai risultati sperati, ha deciso di commettere il delitto.