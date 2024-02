Per Edoardo Bernardi non c'è stato nulla da fare: perde il controllo della sua Honda e si schianta contro un platano

Aveva compiuto il 19esimo compleanno soltanto pochi giorni fa Edoardo Bernardi, un giovane originario di Porto Santa Margherita, nel veneziano, che nella giornata di ieri ha perso la vita in un tragico schianto in moto. Stava tornando verso casa intorno all’ora di pranzo, quando ha perso il controllo del veicolo a due ruote e si è schiantato contro un albero. Inutile per lui ogni tentativo di soccorso.

Un altro tragico incidente stradale è avvenuto in Italia in questo week end. Lo schianto mortale è avvenuto per la precisione sulla strada provinciale 59 nei pressi di San Stino di Livenza, nel veneziano, intorno all’ora di pranzo.

Il veicolo coinvolto è stato uno solo, una Honda cbr 650, alla cui guida c’era Edoardo Bernardi, un giovane di soli 19 anni residente a Porto Santa Margherita. Il ragazzo stava tornando a San Stino da Susegana, dove si trova il pub “I Templari” di proprietà del papà Vanni, quando ha improvvisamente perso il controllo della guida.

Dopo una sterzata improvvisa verso sinistra, ha invaso la corsia opposta e poi si è schiantato contro un platano situato a bordo strada. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri del Suem, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Edoardo. Sul luogo dell’incidente è arrivata poco dopo anche la mamma Maria Rosa, che è stata trasportata in ospedale in preda ad un malore.

La Procura ha disposto il sequestro della motocicletta. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. Come ad esempio quello di Gianluca De Stefani, Sindaco di San Stino, che ha scritto:

Una triste notizia ha colpito oggi la collettività sanstinese, che piange la perdita di un giovane concittadino tragicamente scomparso in un incidente stradale. Le nostre parole sono insufficienti per esprimere il dolore e la tristezza che questa perdita ha portato alla nostra comunità. L’amministrazione comunale si stringe al cordoglio della famiglia.

O ancora le parole della Mottense, team di ciclismo per il quale Edoardo aveva corso da piccolo: