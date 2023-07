Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto lo scorso lunedì 17 luglio, nella città di San Diego. Purtroppo una bambina di un anno ha perso la vita, dopo che il fratello ha trovato un’arma lasciata incustodita in casa e l’ha puntata verso di lei.

Al momento le forze dell’ordine del posto stanno lavorando per capire la dinamica di questo episodio così straziante, che ha portato alla prematura scomparsa di una bimba.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 7.30 di lunedì 17 luglio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nella contea di Fallbrook, a circa 70 km da San Diego.

I due fratellini erano in casa e come ogni giorno probabilmente stavano giocando. In quei secondi i genitori forse si era distratti e si sono anche dimenticati dell’arma lasciata incustodita sul mobile.

Quando il figlio maggiore di 3 anni l’ha trovata, l’ha presa ed ha colpito la sorella minore di appena un anno. Quando la madre ed il padre quando se ne sono resi conto hanno telefonato subito ai sanitari.

I medici sono presto intervenuti sul posto e con la speranza di riuscire a salvarla, hanno trasportato la piccola d’urgenza al Palomar Hospital.

Però circa un’ora dopo esser arrivata in pronto soccorso, la piccola ha esalato il suo ultimo respiro. Le sue condizioni sono risultate essere troppo gravi, da portare al suo decesso in poco tempo.

Le autorità locali sono presto intervenute nella casa e dopo aver sequestrato l’arma, hanno avviato le indagini del caso. Lo stesso sceriffo su quanto successo ha affermato:

Gli investigatori della squadra stanno ora lavorando per raccogliere maggiori informazioni, per capire con esattezza le circostanze di questo grave decesso. Non ci sono per ora sospetti e nemmeno minacce per la comunità. L’indagine per ora è ancora in corso.