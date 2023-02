Morte del piccolo Eduard Bressaglia, la mamma iscritta sul registro degli indagati, per il reato di omicidio stradale

Per la famiglia e per tutti i parenti del piccolo Eduard Bressaglia è momento delicato e straziante. La mamma che ora è stata dimessa dall’ospedale, è ora indagata per il reato di delitto stradale, visto che gli inquirenti vogliono ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

Il padre del bambino in una breve intervista con Il Corriere della Sera, ha mostrato tutta la sua rabbia, poiché per lui vista la perdita subita, vuole solo vivere il suo lutto in pace. Moreno Bressaglia su questo ha detto:

È tutta un’assurdità che non si può spiegare. Che facciano le loro cose, noi vogliamo solo essere lasciati in pace.

Era la mattina dello scorso 11 febbraio. La donna si era recata all’ospedale intorno all 9.15. Aveva passato la notte sveglia perché il figlio aveva una strana tosse e lei era preoccupata.

I medici le hanno dato le dimissioni intorno alle 13.20 e lei dopo aver ripreso la sua auto, stava tornando a casa. Tuttavia, vista la stanchezza durante il tragitto, ha perso il controllo del suo veicolo.

Dopo essersi scontrata con la sua BMW X1 contro un cartello, ha finito la sua corsa contro un platano che costeggia la carreggiata. Il piccolo che era correttamente legato al suo seggiolino, è apparso sin da subito in condizioni molto gravi. Purtroppo è deceduto dopo l’arrivo in ospedale.

Le indagini per il sinistro in cui il piccolo Eduard Bressaglia è deceduto

La stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta su questo sinistro e quindi hanno deciso di iscrivere la madre sul registro degli indagati, per il reato di delitto stradale.

Da ciò che è emerso la donna non ha riportato gravi conseguenze ed infatti, dopo un breve ricovero in ospedale, è potuta tornare a casa. Il pm inoltre, ha deciso di non disporre l’autopsia sul corpo del bambino.

Per questo motivo è probabile che nelle prossime ore potrebbe firmare il nulla osta per riconsegnare la salma ai familiari, per poter celebrare il suo funerale. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.