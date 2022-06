Un fatto di cronaca devastante che arriva dal Canada e che ha radici nel 2016. Un uomo di nome Edward Lake, in occasione della festa del papà di quest’anno, che si è celebrata lo scorso 19 giugno, si è tolto la vita. I suoi tre figli piccoli rimasero uccisi 6 anni fa in un incidente causato da un autista ubriaco, che nel 2021 ha ottenuto la libertà vigilata.

Una vicenda drammatica che ha avuto inizio nel 2015 in Canada, più precisamente nella città di Vaughan.

All’epoca dei fatti, un uomo italo canadese di nome Marco Muzzo, che era alla guida della sua auto sotto l’effetto dell’alcool, travolse una vettura su cui viaggiavano tre bambini piccoli, i loro nonni e una bisnonna.

Il bilancio fu tragico. Per i piccoli Daniel, Harrison e Milagros Neville-Lake e per il nonno Gary Neville non ci fu nulla da fare. I bambini che allora avevano solo 9, 5 e 2 anni morirono sul colpo per i gravissimi traumi riportati nell’incidente. La nonna e la bisnonna che erano in auto con loro, seppur gravemente ferite, riuscirono invece a sopravvivere.

La Polizia canadese arrestò Muzzo e lo condannò a scontare 10 anni di carcere.

Nel 2021, però, dopo solo 6 anni di reclusione, l’uomo è stato rilasciato con la piena libertà condizionale.

Edward Lake si è tolto la vita

Il dolore per la morte dei 3 figli piccoli era già devastante per Edward Lake e per sua moglie Jennifer Neville-Lake. Già nel corso delle udienze per la condanna di Muzzo nel 2016, la mamma dei bimbi uccisi aveva detto di soffrire di ansia e accusare istinti suicidi.

Un dolore che si è acutizzato nel momento in cui l’uomo che ha ucciso i loro bambini è uscito di prigione anzi tempo.

Il 19 giugno scorso, in occasione della festa del papà, Edward ha deciso di farla finita e di non resistere più all’enorme dolore. Si è tolto la vita e ad annunciarlo ci ha pensato la moglie Jennifer, pubblicando uno struggente post su Twitter. Queste le sue parole: