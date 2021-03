Lo straziante e commovente post di Daniele Mondello per la festa del papà: si rivolge a tutti i genitori

Oggi è un giorno molto importante per me, ma lo è per ogni papà del mondo. Unica differenza è che non potrò essere festeggiato da mio figlio come ha sempre fatto, ma devo rimanere qui inerme a ricordarlo e a lottare per lui. L’unica cosa che so per certo è che per te Gioele ho fatto quanto era nelle mie forze e anche oltre. Mi hai sempre considerato il tuo supereroe, il tuo super papà. Ciò che non sai è che sei sempre stato tu il mio supereroe e continui a esserlo. Sei la forza che nella vita mi mancava, sei la luce che, dal tuo arrivo, ha illuminato il mio cammino. Adesso, invece di festeggiare questo giorno assieme a te piccolo mio, sono qui a ricordarti e a dirti grazie per quanto mi hai fatto sentire importante dal primo momento che ho potuto stringerti a me. Purtroppo le nostre strade sono state separate per volere del destino, ma ricorda questo: grazie a te ho potuto provare la gioia più grande del mondo, quella di essere padre. Vorrei dire una cosa a tutti i padri che leggeranno questo post: non date mai per scontato alcun momento che potrete passare insieme a vostro figlio, la vostra ragione di vita. Figlio mio ti sento vicino e anche se non sei più qui, continui sempre a farmi provare l’emozione di essere un super papà e sarà mio compito ricordarti e lottare per te finché avrò fiato. Ci tengo molto anche a fare tanti auguri a mio papà e voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto nella mia vita. Se ho la forza di affrontare tutto questo lo devo anche a lui, che mi ha cresciuto e continua a starmi vicino. Grazie per quello che hai fatto e stai facendo per Gioele e Viviana. Sono fiero di essere figlio tuo papà e spero che anche tu Gioele sia fiero di me. Ti amo Gioele mio, tuo papà ❤️