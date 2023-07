Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Edwin Van Der Sar, l’ex portiere di Juventus e nazionale olandese, colpito da un’emorragia cerebrale lo scorso venerdì e attualmente ricoverato in terapia intensiva in Croazia. La moglie e il suo agente hanno spiegato che fortunatamente ci sono stati dei miglioramenti, ma che c’è bisogno di mantenere alta l’attenzione.

Edwin e sua moglie erano volati dall’Olanda alla Croazia la scorsa settimana, per trascorrere qualche giorno di vacanza e seguire il figlio durante i campionati mondiali di calcio under 19 a cui stava partecipando.

Durante una sessione di volo in parapendio, l’ex portierone di Ajax, Juventus, Machester United e nazionale olandese ha avuto un malore provocato da una grave emorragia cerebrale che lo ha colpito improvvisamente.

Ad annunciare quanto accaduto ci ha pensato l’Ajax, la squadra olandese per cui Edwin ricopre il ruolo di direttore generale.

A seguito dell’annuncio del club, in molti hanno voluto mostrare la loro vicinanza a Edwin e alla sua famiglia.

Dopo giorni di silenzio, sono finalmente arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Van Der Sar. A darli è stata la moglie Annemarie, le cui parole sono state divulgate sempre dalla squadra di Amsterdam:

Edwin è ancora in terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che andiamo a trovarlo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione.

Un sospiro di sollievo dunque per i tanti fan dell’ex campione, che trovano conforto anche nelle parole di Rob Jansen, l’agente di Edwin.

Il manager ha spiegato che in Croazia lui sta ricevendo le migliori cure possibili e i medici sono costantemente in contatto anche con l’Olanda.

Siamo convinti che starà bene ma non è una cosa da poco. Un’emorragia cerebrale è una situazione molto grave. A volte va bene, altre volte no. Ci dicono che sia tutto sotto controllo. In questo caso dobbiamo proteggere la famiglia. L’importante è che lui sia in buone mani. La moglie Annamarie è lì in Croazia con il figlio. Van der Sar resterà in terapia intensiva lì. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. Ha bisogno di molto riposo perché l’emorragia cerebrale è grave. Anche Annemarie l’ha subita nel 2009 e ricorda benissimo cos’è successo.