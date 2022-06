Elena Del Pozzo: la rivelazione della zia sulla mamma della bambina

Ha sconvolto l’Italia intera la storia della piccola Elena Del Pozzo. Qualche ora fa è giunta conferma che la bambina è morta per mano di sua madre. Tra le tante persone vicine alla famiglia della bimba che stanno rilasciando dichiarazioni, anche la zia di Elena, Vanessa, davanti ai microfoni dei giornalisti ha fatto una confessione riguardo la mamma della piccola.

Vanessa Del Pozzo, sorella del papà della piccola Elena, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni importanti ai giornali. In particolar modo la donna si è lasciata andare ad una confessione riguardo un aneddoto che vede coinvolte la piccola Elena e sua mamma.

La zia di Elena Del Pozzo ha confessato che, nonostante il carattere mite e dolce della mamma della piccola, spesso nella giovane era possibile notare dei comportamenti strani. Queste sono state le sue parole:

Con la bambina Martina era affettuosa e aveva pazienza, c’erano però certi attimi strani.

Successivamente Vanessa Del Pozzo ha svelato uno strano aneddoto. La zia della piccola Elena ha raccontato di un giorno in cui la madre della bimba la picchiò per aver rotto un cancelletto. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Come quella volta che la picchiò per aver rotto il cancelletto.

Elena Del Pozzo: la rivelazione della zia su Martina Patti

Ma non è finita qui. La zia della piccola Elena ai microfoni dei media si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ha rilasciato delle dichiarazioni più delicate riguardo Martina Patti. In particolar modo la sorella del papà della piccola ha rivelato:

Martina Patti voleva incastrare mio fratello. Un anno fa mio fratello fu accusato ingiustamente di una rapina ma fortunatamente fu scagionato completamente.

E, continuando, Vanessa Del Pozzo ha concluso: