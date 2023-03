Eleonora Caire non ce l’ha fatta, la giovane dottoressa ha perso la vita dopo 24 ore di ricovero. Era rimasta coinvolta in un incidente in montagna lo scorso sabato. Purtroppo, domenica pomeriggio, i medici sono stati costretti a dichiarare il suo decesso. Hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma le sue condizioni erano troppo gravi.

I familiari hanno annunciato la triste notizia con un lungo post sui social. Hanno scelto di donare gli organi di Eleonora Caire, così che la sua bontà e la sua voglia di vivere, possano aiutare altre persone bisognose.

Amava la montagna, era la ragione della sua felicità e dei suoi respiri ed è proprio in quel posto magico che la sua vita è finita per sempre. La dottoressa si trovava con altri amici sul massiccio del Marguareis, in provincia di Cuneo, quando è caduta in un canalone insieme al resto del gruppo, a 2.450 metri di altitudine.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e il soccorso alpino. Eleonora Caire è stata trasportata all’ospedale Santa Croce di Cuneo e sottoposta a tutte le cure necessarie. Purtroppo non ce l’ha fatta, si è spenta per sempre dopo 24 ore di ricovero.

Il commovente post della famiglia di Eleonora Caire

I suoi organi continueranno a vivere e a donare a qualcuno un po’ di quella vita che Eleonora tanto amava. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla e coloro che le volevano bene hanno pregato per lei, ma, sfortunatamente, l’impatto era stato troppo forte. Ci hanno detto che non dovrebbe avere sofferto, avendo probabilmente perso i sensi all’inizio dell’incidente. È un momento molto brutto per noi e per tutti voi, che la amavate e che ci state scrivendo e chiamando incessantemente da ieri; è davvero importante per noi sentire la vostra vicinanza, che ci conferma ancora una volta quanto grande fosse il cuore di Ele, che ha conquistato tante persone, in maniera così profonda ed intensa.

È volata tra quelle montagne che tanto amava e che le davano respiro, è così che il post straziante dei suoi familiari si conclude. La notizia della scomparsa di Eleonora ha spezzato il cuore di tantissime persone. Sono numerosi i post pubblicati sul web nelle ultime ore. Ricordi e messaggi di addio, la giovane dottoressa era amata e benvoluta da tutti.