Lo scorso 26 febbraio il mondo dello spettacolo, della musica e del giornalismo italiano ha perso uno dei suoi più grandi, Ernesto Assante. Nella puntata di oggi di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele lo ha voluto ricordare ovviamente con parole di grande stima e affetto. Un momento molto toccante per lei, gli ospiti in studio e tutti gli spettatori.

Credit: Rai – Storie Italiane

Nato a Napoli il 12 febbraio del 1958, Ernesto Assante ha intrapreso la sua carriera giornalistica nel 1977, collaborando con il Quotidiano del Lavoratori. Fin dai primi anni il suo interesse è stato per la musica, di cui è poi diventato uno dei massimi critici ed esperti a livello nazionale.

Una delle più grandi firme di Repubblica, per cui ha lavorato fin dalla fine degli anni settanta, ha portato la sua cultura in campo musicale anche in radio, in tv, nelle librerie e anche all’università. Dal 2003 al 2009, infatti, è stato docente di Teoria e tecnica dei nuovi media presso la facoltà di Scienze della comunicazione all’università della Sapienza di Roma.

Quella del giornalista è stata una scomparsa improvvisa, avvenuta a Roma a seguito di un malore improvviso, forse un ictus, che non gli ha lasciato scampo. Ha lasciato nel dolore più profondo la moglie Eleonora e le figlie Sofia e Costanza.

Credit: Rai – Storie Italiane

A soffrire molto per questa perdita sono ovviamente anche tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui. Come la Rai e Eleonora Daniele Appunto, che lo ha ricordato così oggi durante la puntata di Storie Italiane: