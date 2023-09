Eleonora Zaffaina viaggiava sul suo maggiolino, che si è schiantato per cause ancora da chiarire contro la parete di una roccia

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 31 agosto, a Segusino, in provincia di Treviso. Un’automobile si è schiantata contro la parete di una roccia e si è accartocciata su se stessa. Alla guida c’era Eleonora Zaffaina, una 48enne di Caerano di San Marco, che ha perso la vita praticamente sul colpo. Si indaga sulle cause del sinistro.

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 31 agosto, a Segusino, piccolo comune della provincia di Treviso.

Erano circa le 23:00 quando un Volkswagen maggiolino grigio si è schiantato contro una roccia nei pressi di via Europa. L’impatto è stato molto violento e un automobilista che stava transitando in quel momento ha subito intuito la gravità della situazione, chiamando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori del 118 a bordo delle ambulanze e i Vigili del Fuoco.

Questi ultimi, dopo aver messo in sicurezza il mezzo e essersi accertati che non ci fosse pericolo di incendio, hanno provveduto ad estrarre la donna che era a bordo della vettura.

I sanitari hanno poi avuto modo di valutare le condizioni della automobilista, che purtroppo era già morta, probabilmente sul colpo.

Le cause dell’incidente di Eleonora Zaffaina

A bordo dell’auto viaggiava, da sola, Eleonora Zaffaina. La donna aveva solo 48 anni e viveva a Caerano di San Marco, altro piccolo comune della provincia di Treviso.

Le autorità hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area e a rimuovere la sua automobile dalla strada. Hanno anche effettuato tutti i rilievi del caso, con l’obiettivo di chiarire quanto prima le cause dell’incidente. Sinistro che non ha visto coinvolte altre automobili.

Come ipotesi ci sono il colpo di sonno, un malore accusato da Eleonora durante la guida, oppure l’attraversamento di un animale selvatico improvviso.

