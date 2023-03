La storia del piccolo Eli Hill ha spezzato il cuore all’intero mondo del web. Si è spento per sempre a soli 8 anni, mentre stava giocando nella sua abitazione.

Era una normalissima giornata per la famiglia di Eli Hill, che vive a Corbin, nel Kentucky. Il bambino di 8 anni stava giocando a basket. Improvvisamente, ha preso uno sgabello, per riuscire ad arrivare meglio al canestro e schiacciare. Purtroppo, in pochi istanti è accaduto qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Il tabellone si è staccato dal palo ed è atterrato sul petto del bambino, provocandogli gravi ferite. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo, si è spento per sempre a soli 8 anni.

I suoi genitori, Adam e Ashley Hill, erano sconvolti e hanno subito chiamato i soccorsi.

Una notizia che si è rapidamente diffusa tra la comunità, gettando nello sconforto tantissime persone. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Whitley ha pubblicato un triste messaggio e mandato affetto e vicinanza alla famiglia di Eli.

La nostra comunità è in lutto per la perdita di questo speciale bambino di 8 anni, Eli Hill, scomparso questa settimana dopo un tragico incidente. Tutti pregano per la sua famiglia, la sua scuola e la nostra comunità. Era unico nel suo genere e mancherà a tutti. La sua famiglia ci ha chiesto di farvi sapere che qualcuno ha creato un falso account per la raccolta fondi. Ci tengono a far sapere che, in questo momento straziante, non hanno avviato alcuna pagina GoFoundMe. Le persone sono davvero crudeli.