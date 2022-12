Il mondo della musica italiana ha perso, nella giornata di ieri, uno dei punti di riferimento per tanti artisti che hanno raggiunto il successo anche grazie a lui. Elio Cipri, all’anagrafe Luciano Cipressi, si è spento per sempre all’età di 74 anni. Era ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. A dare il triste annuncio del decesso dell’ex cantante, produttore e discografico, ci ha pensato la figlia e cantante Syria.

La carriera di Elio nel mondo della musica era iniziata all’inizio degli anni sessanta, quando si cimentò come cantante. Successivamente aveva preferito dirottare su un’altra strada, sempre restando nel mondo musicale.

Ha lavorato come ufficio stampa di RTL, per poi dedicarsi allo scouting di giovani artisti e alla discografia. Tra gli artisti che, anche grazie a lui, hanno raggiunto il successo, compaiono i nomi di Amedeo Minghi, Mietta, Toto Cotugno, Mango, Zucchero, Nek, Biagio Antonacci e tanti altri.

Come detto, il discografico si è spento nella giornata di ieri, venerdì 30 dicembre, all’età di 74 anni. Era ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, a seguito di un aggravarsi delle sue condizioni.

Ad annunciare il decesso e allo stesso tempo a salutarlo con una toccante lettera, ci ha pensato sua figlia, la cantante Syria. Sui suoi profili social, ha scritto:

Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni🙏🏻Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante anche quando discutevamo per le stupidaggini!! Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme…❣️ Che privilegio averti avuto come padre. Come farò senza di te e le nostre telefonate la mattina!? Come faro’ senza di te punto! Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni 🙏🏻 Ti amo!