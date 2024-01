Mercoledì il marito l'aveva aggredita con 30 coltellate: Elisa Scavone, dopo un giorno di agonia in ospedale, si è spenta per sempre

Non ce l’ha fatta Elisa Scavone, la donna di 65 anni che era ricoverata al Molinette di Torino da mercoledì, quando suo marito, il 71enne Lorenzo Sofia, l’aveva colpita con oltre 25 coltellate. L’accusa per quest’ultimo diventa così di omicidio volontario e aggravato.

Un altra vicenda drammatica che ha portato alla morte di una donna per mano di un uomo, è quella avvenuta in questi giorni a Torino.

Dopo un giorno di agonia, ricoverata all’ospedale Molinette di Torino in fin di vita, si è spenta per sempre la signora Elisa Scavone.

Ci era finita il giorno prima, mercoledì, dopo che suo marito, il 71enne Lorenzo Sofia l’aveva aggredita in casa, in un appartamento di via Galluppi, nel quartiere Borgo Filadelfia, colpendola con circa 25 coltellate all’addome e nella zona del cuore.

A lanciare l’allarme era stato un operaio dell’officina situata nei pressi dell’abitazione. L’officina per anni era appartenuta allo stesso Sofia, che qualche tempo fa l’aveva ceduta al figlio.

L’operaio ha ricevuto la chiamata da parte di un vicino dei coniugi, che lo avvisava di urla provenienti dall’abitazione.

Con una scusa l’operaio ha citofonato e si è fatto aprire. Arrivato al portoncino Sofia gli ha aperto e alla domanda se fosse tutto ok, gli ha risposto: “Vai via che ho accoltellato mia moglie, chiama l’ambulanza“.

Piantonato in ospedale il marito di Elisa Scavone

L’operaio è sceso in officina, per poi tornare su insieme ad un collega. I due sono entrati nella casa ed hanno trovato Lorenzo Sofia in stato di shock sul divano che ripeteva: “L’ho uccisa, l’ho uccisa“.

I due sono poi entrati in camera, trovando il corpo di Elisa Scavone sul letto, immerso in una pozza di sangue.

Poco dopo sono arrivati sul posto i soccorritori medici, che hanno portato la donna in ospedale, e gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale.

“Non ha mostrato alcuna pietà nei confronti della moglie inerme, sferrandole tra le 25 e le 30 coltellate con furia omicida“, si legge nelle annotazioni degli agenti intervenuti sul posto.

Sofia è ora ricoverato nel reparto detenuti del Molinette, poiché non sarebbe idoneo al cercare per via della sua condizione psichiatrica.

