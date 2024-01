Avevano 37 e 46 anni Ester Palmieri e Igor Moser, i protagonisti dell’ennesima tragedia familiare. Lui, boscaiolo, ha prima ucciso con colpi di coltelli la compagna, e poi si è tolo la vita. Lasciano tre bimbi piccoli, tutti di età compresa tra i 5 e i 9 anni. Una comunità intera è completamente sconvolta.

Una nuova tragedia sconvolge l’Italia e il Trentino Alto Adige, più precisamente la Val di Cembra. Il dramma si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 11 gennaio, a Valfloriana, piccolissimo comune della provincia di Trento.

Un uomo di 46 anni, Igor Moser ha prima ucciso la sua ex compagna, la 37enne Ester Palmieri, e poi si è tolto la vita in un fienile di sua proprietà.

Ad accorgersi del tutto sono stati alcuni parenti del 46enne, che preoccupati dal non vederlo arrivare per pranzo, si sono diretti nella casa in cui la coppia aveva vissuto ed hanno trovato Ester priva di vita, immersa nel suo stesso sangue.

Le forze dell’ordine si sono subito messe alla ricerca dell’uomo, trovandolo poco dopo, anche lui ormai morto, impiccato ad una trave di un fienile di sua proprietà a Castello di Fiemme.

Chi erano Igor Moser e Ester Palmieri

Come detto, Igor Moser e Ester Palmieri avevano rispettivamente 46 e 37 anni. Per molto tempo hanno vissuto la loro vita insieme, innamorati, mettendo su anche una bella famiglia, con tre bimbi piccoli, di età compresa tra i 5 e 9 anni.

Da qualche tempo le cose però non andavano e lei aveva preso la decisione di mettere fine alla loro storia.

La scelta, tuttavia, non era stata accettata da lui, che dopo un periodo caratterizzato da un clima molto teso e frequenti liti, ieri mattina le ha teso un agguato mentre i figli erano a casa e le ha tolto la vita, suicidandosi anche lui poco dopo.

Igor era molto conosciuto nella Val di Cembra. Faceva il boscaiolo e da qualche tempo aveva aperto un’attività nel settore tutta sua.

Ester, invece, per 15 anni ha lavorato nel settore ospedaliero come operatrice socio sanitaria, per poi gettarsi in quella che era sempre stata la sua passione, quella per il benessere.

Nel 2023 aveva aperto un centro massaggi tutto suo a Casatta, frazione di Valfloriana, lo Studio Olistico Scintilla Alchemica.