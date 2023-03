Lutto gravissimo a Roma per la scomparsa di Elisabetta Beltrame. La donna, molto conosciuta in tutta la Regione del Lazio per la sua attività da runner, si è spenta nel giorno del suo 36esimo compleanno dopo aver lottato a lungo con un brutto male che alla fine non le ha lasciato scampo. Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

Ieri era una giornata molto importante per il mondo del running romano e laziale. Si è corsa, infatti, la mezza maratona Roma – Ostia. Per tutti gli atleti di Capitale e dintorni che ogni anno si riuniscono per l’evento, doveva essere un giorno di grande festa.

Ed effettivamente lo è stato, finché poche ore dopo la conclusione della manifestazione è arrivata una notizia devastante che riguardava una runner romana molto conosciuta e apprezzata da tutti.

Elisabetta Beltrame, dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia, si è arresa nel giorno in cui ha compiuto il suo 36esimo compleanno.

I messaggi di cordoglio per Elisabetta Beltrame

La runner capitolina faceva parte della Laziolimpia Runners Team, squadra con la quale ha gareggiato fino a qualche anno fa. Finché le condizioni di salute non sono peggiorate e l’hanno costretta ad un ritiro doloroso e forzato.

Domani, martedì 7 marzo, nella chiesa di San Filippo Neri a Roma verrà celebrato il funerale di Elisabetta e sicuramente in tantissimi vorranno essere presenti per salutarla un’ultima volta.

Lei era amata e ben voluta da tutti e per capirlo basta leggere alcuni dei tantissimi messaggi di cordoglio che sono apparsi sul web nelle scorse ore. Una sua amica, ad esempio, ha scritto:

Eri sempre sorridente, ti conoscevo da sempre abbiamo condiviso asilo, elementari, poi ci siamo perse e ritrovate alla cena dopo 25 anni ed eravamo ancora in contatto. Quando ho letto la notizia sono rimasta sconvolta, nel giorno del tuo compleanno è scioccante….R.i.p.. Betta Tvb!💞💞💞💞💞💞💞💞

Innumerevoli i messaggi arrivati dalle tantissime società di Running della capitale e del Lazio. Tutti increduli per quanto accaduto ad una donna buona, gentile, amante della vita e dello sport, andata via troppo presto.

“Vola a correre in alto Elisabetta“, ha scritto la sua ex squadra Laziolimpia Runners Team.