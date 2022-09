Elisabetta II: ecco quali gioielli indosserà la Regina per il suo riposo eterno

Dopo aver regnato per ben 73 anni sulla sua nazione, Elisabetta II è venuta a mancare il giorno 8 settembre 2022. Da sempre un’amante di accessori lussuosi, Sua Maestà indosserà alcuni preziosi anche quando verrà sepolta. A rivelarlo è stata un’esperta. Scopriamo insieme quali gioielli porterà nel suo riposo eterno.

Nel corso di ben 70 anni di regno, la Regina Elisabetta II si è mostrata sempre con indosso gioielli di lusso al suo popolo e alla sua nazione. Infatti, Sua Maestà ha goduto di una collezione privata di gioielli la quale contiene quasi 300 pezzi. Tra questi ultimi possiamo trovare 98 spille, 34 paia di orecchini e 15 anelli.

Tuttavia, tra le numerose tiare, anelli meravigliosi e diademi, saranno solo due i gioielli che la Regina indoserrà quando verrà sepolta. A rivelarlo è stata l’esperta Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council, in occasione di un’intervista rilasciata a Metro.Uk. Secondo quest’ultima, Sua Maesta indosserà:

La semplice fede nuziale d’oro gallese e un paio di orecchini di perle.

Così come vuole la tradizione, la fede nuziale della Regina è realizzata in oro di Galles. Si tratta di un’usanza che naque nel 1923 quando, in occasione del matrimonio tra Giorgio VI ed Elizabeth Bowe-Lyon, la famiglia ha ricevuto in regalo una pepita d’oro estratta da una miniera del Galles del Nord.

Perchè la Regina Elisabetta II non indosserà l’anello di fidanzamento

Sempre secondo l’esperta, la Regina non porterà con se l’anello di fidanzamento regalatole da Filippo. Il motivo? Sembra che sarà sua figlia, la Principessa Anna, ad impossessarsi del prezioso gioiello. L’anello in questione contiene diamanti estratti da una tiaria che apparteneva ad Alice Di Battenberg. Inoltre, sembra che contenga un messaggio scritto dal Principe Filippo per la sua amata il quale non è mai stato identificato.