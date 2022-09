La data di ieri, 8 settembre 2022, sarà ricordata per uno degli eventi storici più importanti di sempre. La Regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito, sul trono per oltre 70 anni, è deceduta all’età di 96 anni. In Gran Bretagna il lutto durerà per circa 12 giorni. Ecco cosà accadrà durante questo periodo.

Una giornata lunghissima quella di ieri per tutto il popolo britannico, che già nelle prime ore del pomeriggio aveva ricevuto notizie non confortanti da parte delle fonti vicine a Buckingham Palace.

La Regina, che si trovava nel castello scozzese di Balmoral, si è spenta, come si legge nei comunicati ufficiali, alle ore 15:47. Alle 18:00, orario di Londra, è arrivato l’annuncio ufficiale al popolo da parte della stessa Famiglia Reale.

I giorni successivi al decesso di Elisabetta II

Nella serata di ieri il Re Carlo III e la Regina consorte sono restati a Balmoral, oggi invece torneranno a Londra, dove il sovrano verrà ufficialmente proclamato. La giornata di oggi viene chiamata D-Day 1.

Il nuovo sovrano incontrerà il primo ministro, il governo, il capo dell’opposizione, l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.

Domani, sabato, D-Day 2, la salma della Regina lascerà Balmoral e raggiungerà il palazzo Holyroodhouse a Edimburgo.

Domenica, nel D-Day 3, la salma verrà trasportata dal palazzo alla Cattedrale di St. Gilesseguita, sempre a Edimburgo. Alla processione parteciperà anche la Famiglia Reale.

Lunedì, il D-Day 4, è il giorno in cui la Regina partirà in treno per tornare a Londra, dove arriverà il giorno successivo, nel D-Day 5.

Durante queste giornate, il nuovo Re sarà, oltre che in Inghilterra, anche il Scozia, Galles e Irlanda per ricevere le ufficiali condoglianze da parte dei governi.

Da Buckingham Palace, il feretro di Elisabetta II verrà trasferito a Westminster Hall nel D-Day 7. Qui verrà allestita la camera ardente, aperta al pubblico per 23 ore al giorno dei tre giorni successivi, fino ad arrivare al D-Day 10.

Domenica 18 settembre, a Westminster Abbey, si terrà il funerale di Stato e in tutto il Regno si osserveranno 2 minuti di silenzio.

Dopo la funzione, la sovrana verrà trasportata nella cappella reale del castello di Windsor, dove verrà sepolta al fianco dell’amato Principe Filippo, scomparso il 9 di aprile del 2021.