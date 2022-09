Elisabetta II scrive una lettera dopo la morte di Filippo: le sue parole

Dopo aver regnato per ben 70 anni sul suo popolo e sulla sua nazione, la regina Elisabetta II è venuta a mancare il giorno 8 settembre 2022 presso la sua residenza a Balmoral. Prima di morire, la Sovrana avrebbe scritto una lettera per il Principe Filippo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La morte della regina Elisabetta II ha sconvolto tutti gli inglesi. Adesso a fare i conti con il dolore sono i membri della famiglia reale i quali devono saper gestire le loro emozioni in pubblico. Dopo la morte del suo amato Filippo, la Sovrana si è trovata ad affrontare la stessa difficoltà ed è proprio questo il tema che ha trattato nella lettera inviata all’Arcivescovo di York.

Durante il funerale del principe Filippo, la regina è apparsa seduta in solitudine a causa delle normative anti-Covid. Dinanzi alle telecamere, la Sovrana è stata costretta a controllare le proprie emozioni anche se abbiamo visto scendere qualche lacrima sul suo volto. Tuttavia, a parlarne è stato l’Arcivescovo di York. Quest’ultimo ha raccontato di aver ricevuto una lettera da Sua Maestà dopo la morte del principe Filippo.

Nella lettera in questione, oltre a ringraziare l’Arcivescovo, la Sovrana ha espresso la necessità di ricavarsi uno spazio privato per soffrire dopo la perdita di una persona cara. Queste sono state le ultime parole scritte nella lettera:

Quando stai soffrendo per qualcuno che ami profondamente, non è facile se devi farlo in pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Alla luce di questo, l’Arcivescovo ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza ai reali della famiglia per i quali non è facile gestire il dolore in pubblico. Infatti, nonostante l’educazione ferrea ricevuta, alcuni membri della famiglia reale non sono stati in grado di controllare la loro emotività. Per esempio, la principessa Charlotte ha mostrato grande tristezza ed ha asciugato qualche lacrima.