Si è gettato dal balcone del resort in cui alloggiava per seguire la campionessa di tennis

Solo ieri si è diffusa la notizia della prematura scomparsa del compagno della famosa campionessa di tennis Aryna Sabalenka. Dopo tanti interrogativi e indiscrezioni sul web, la polizia di Miami ha rivelato le circostanze del decesso.

Konstantin Koltsov, giocatore di hockey sul ghiaccio, si è tolto la vita a soli 42 anni. Il fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka, si è lanciato nel vuoto di sua spontanea volontà. L’uomo si trovava in un resort, dove alloggiava per seguire la compagna in giro per il mondo. Lo faceva sempre, l’aveva accompagnata in Australia per l’Open, l’aveva supportata dopo la sua vittoria e avevano continuato il lungo viaggio insieme.

La nota diramata dalla polizia di Miami è straziante ed ha sconvolto il mondo dello sport:

Secondo gli investigatori, lunedì 18 marzo intorno alle ore 00:39, la polizia di Bal Harbour e i Vigili del Fuoco sono stati inviati al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, in riferimento ad un maschio che è saltato da un balcone. Il Dipartimento di Polizia di Miami-Dade, Ufficio Omicidi, ha risposto e preso in carico le indagini sull’apparente suicidio del signor Konstantin Koltsov. Non si hanno altri sospetti al riguardo.

Gli investigatori hanno lasciato intendere, attraverso la nota diffusa, che la vittima si sarebbe tolta la vita di sua spontanea volontà, nessuna prova di un delitto o di una istigazione. Non è chiaro dove la campionessa di tennis si trovasse o come abbia preso la notizia. Di sicuro si tratta di un dolore che l’ha straziata. L’unica cosa certa, è che venerdì prossimo scenderà in campo come previsto dal calendario ed è già certo che non farà conferenze stampa, né prima né dopo la partita di tennis.

Aryna Sabalenka ha perso suo padre pochi anni fa, anche lui aveva la stessa età di Konstantin e anche lui era un giocatore di hockey sul ghiaccio.

Le prime indiscrezioni diffuse dopo la notizia della scomparsa improvvisa del compagno, parlavano di una trombo-embolia polmonare, che gli aveva danneggiato gli organi vitali. Tuttavia, la nota della polizia ha smentito la notizia e ha portato ad altre inquietanti indiscrezioni sulla tragedia. Non è nota la motivazione che abbia portato il 42enne a decidere di compiere l’estremo gesto. Il giocatore di hockey sul ghiaccio e la campionessa di tennis si frequentavano dal 2021. Avevano sempre condiviso il loro amore sui social e Aryna non aveva mai perso occasione per ringraziarlo per il grande supporto che ogni giorno le dava.

Spero che la vita ci regalerà tutto quello che abbiamo programmato.

Parole che ora straziano il cuore. Immensa la vicinanza che la Sabalenka sta ricevendo in queste ore dai suoi numerosissimi fan.

