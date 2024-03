Emersi nuovi dettagli su Liliana Resinovich a Quarto Grado: uno dei due si è corretto

Durante l’ultima puntata della trasmissione televisiva Quarto Grado sono emersi nuovi dettagli sul caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa e poi trovata senza vita nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste.

Un’intercettazione ambientale del marito di Sebastiano Visintin, che risale al 2022, sta facendo molto discutere. L’uomo, non sapendo di essere intercettato, ha raccontato ad un’altra persona di un vecchio episodio accaduto nel 1993. Lui e Liliana avevano iniziato a frequentarsi da poco e lei aveva deciso di confidargli un piccolo segreto. Era incinta e voleva abortire, il bambino non era il suo…

Di chi era? Liliana non lo avrebbe mai rivelato a suo marito, ma lui ha affermato nell’intercettazione che probabilmente era di Claudio Sterpin

Sebastiano Visintin è stato subito accusato, dalla famiglia e dallo stesso Claudio, di aver sempre mentito. Il marito di Liliana Resinovich ha più volte dichiarato di non aver mai saputo della relazione tra la moglie e Sterpin. Ha sempre puntato il dito contro “l’amico speciale” accusandolo di essersi inventato tutto. Perché allora nel 2022 ha raccontato ad una persona, senza sapere di essere intercettato, che probabilmente Claudio aveva messo incinta Liliana nel 1993?

È stato Sebastiano, ospite nello studio di Quarto Grado, a rispondere alla domanda, esprimendo il suo disgusto per quello che sta accadendo. Visintin ha spiegato di aver raccontato agli inquirenti l’episodio dell’aborto e della gravidanza e di aver sempre cercato di farlo rimanere un segreto di Liliana. Ora invece, un dettaglio intimo di una donna che non c’è più, è stato raccontato ai quattro venti.

Sebastiano ha spiegato che per Liliana l’aborto è stato un momento doloroso e triste e loro si frequentavano da poco. Lui le è stato vicino mentre piangeva e tremava. Lei non gli avrebbe mai rivelato dettagli su chi fosse il papà di quel bambino e lui non glielo avrebbe mai domandato. Visintin ha ribadito di aver conosciuto Claudio solo come il presidente del Marathon. Lui e Lilli erano soltanto amici.

Claudio Sterpin invece, intervistato da Quarto Grado, ha negato la possibilità che quel bambino fosse il suo. L’uomo ha spiegato che più volte negli anni si sarebbe frequentato con Resinovich, tuttavia si è detto certo che nei primi anni ’90 i due erano solo amici. Lui in quel periodo ha conosciuto la donna che è poi diventata sua moglie. Poco dopo però si è corretto, ammettendo di non poterlo dire con certezza, perché è impossibile ricordare ogni dettaglio dopo tanti anni.