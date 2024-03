"Io non so se il bambino fosse suo", parla Sebastiano Visintin

Dopo la notizia sull’intercettazione ambientale di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che ha raccontato di una gravidanza negli anni ’90 e di un aborto, sia lui che l’amico Claudio hanno deciso di dire la propria versione dei fatti.

Si tratterebbe di un’intercettazione ambientale del 2022 in cui Sebastiano Visintin, parlando con un’altra persona, racconta di una gravidanza di Liliana Resinovich nei primi anni ’90. Un bambino che non era suo e che, molto probabilmente, era di Claudio Sterpin. Lui l’avrebbe accompagnata ad abortire, come proverebbero alcuni documenti sanitari. Una notizia che in queste ore sta facendo molto discutere.

Claudio Sterpin ha già smentito la possibilità che quel bambino fosse suo. Ai microfoni di Ore 14, l’uomo ha spiegato che lui e Liliana negli anni si sono presi e lasciati e che nei periodi di lontananza sono sempre rimasti amici. Tuttavia, negli anni indicati da Sebastiano, lui e Lilli non si frequentavano, aveva appena conosciuto la donna che è poi diventata sua moglie. Sterpin ha però voluto sottolineare una cosa importante, ovvero che Sebastiano ha sempre ribadito che che tra lui e Liliana non c’era mai stata una relazione e che Sterpin si era inventato tutto.

Fino all’altro ieri diceva che mi sono inventato tutto, ora dice che 30 anni fa l’ho messa incinta. Di che idiozie stiamo parlando?

Le parole del marito di Liliana Resinovich

Dopo la notizia diffusa dalla stampa e dalle trasmissioni tv, è arrivata anche la versione di Sebastiano Visintin. Ecco cosa ha dichiarato il marito di Liliana Resinovich:

Bisogna rispettare una donna, bisogna rispettare qualsiasi donna e le sue cose. Io non so se il bambino fosse di Claudio a distanza di tempo, non lo so. Lilli non mi aveva mai detto in maniera esplicita di chi fosse, io non le ho mai chiesto e lei non me lo ha mai detto.

