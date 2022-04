Epatite acuta nei bambini, in Italia 11 segnalazioni: cosa si sa finora

Epatite acuta nei bambini, è la nuova preoccupazione che ha colpito l’Europa. Ma cosa si sa finora? E quanto bisogna allarmarsi?

In Italia, al 22 aprile, sono arrivate 11 segnalazioni di bambini che potrebbero essere affetti da epatite e residenti nelle diverse regioni del paese. Soltanto 2 sono però i casi confermati.

Il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare il 23 aprile. Un bambino di 3 anni ha presentato un’epatite molto aggressiva, è stato ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze e poi trasferito al Bambino Gesù di Roma. Si era parlato di un trapianto di fegato, ma sembrerebbe che per adesso non ce ne sia bisogno.

Sintomi epatite acuta

In Lombardia sono stati segnalati altri due casi di epatite, i piccoli sono sotto osservazione costante e non sono in pericolo di vita. Il Ministero della Salute nella nuova circolare, ha sollecitato gli italiani a segnalare qualsiasi caso di sospetto di epatite acuta. Quali sono i sintomi principali nei bambini?

Ingiallimento della pelle e degli occhi, dolore nella parte alta destra dell’addome, nausea e vomito. Secondo le notizie riportate, sembrerebbe che i casi di epatite segnalati in Italia, abbiano presentato dolore all’addome e anche crisi respiratoria. Nessun altro sintomo legato all’epatite. La diagnosi sarebbe arrivata dopo le analisi al fegato.

Per ora sembrerebbe che non ci sia alcuna correlazione tra il vaccino per il Covid e l’epatite acuta. E un nuovo adenovirus rimane soltanto un’ipotesi. Massimo Galli, responsabile dell’ epatite acuta pediatrica, ha spiegato che potrebbe trattarsi di un virus che non è stato inquadrato finora.

Trattandosi di bambini, se vi dovesse essere una trasmissione virale, penserei a una di tipo orofecale. Mentre sono da escludere legami con il covid o con il vaccino. È poco probabile che siano epatiti tossiche, perché queste sono in genere iperacute e la correlazione con il cibo ingerito o con il farmaco assunto è più facile da individuare. L’Adenovirus solitamente da raffreddore, febbre, mal di gola ma non epatite acuta così grave.

Le indagini sono ancora in corso e la natura dell’epatite acuta è ancora da definire. Sembrerebbe che la malattia colpisca i bambini sotto i 10 anni. In tutto il mondo sono stati segnalati finora un centinaio di casi, la maggior parte in Gran Bretagna.