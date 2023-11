Sono ore di ansia e disperazione quelle che al momento stanno vivendo i familiari di Giulia Cecchettin, visto che risulta essere scomparsa dalla sera del 10 novembre. Con lei dovrebbe esserci il suo ex fidanzato Filippo Turetta, che è indagato per il suo tentato delitto.

CREDIT: RAI 1

Il papà, la sorella, il fratello, la nonna e tutti i suoi parenti stanno facendo davvero tanti appelli. La stessa Elena Cecchettin, sorella maggiore, intervistata dal programma Storie Italiane, ha parlato di cosa stava vivendo la ragazza. Ha dichiarato:

Dovevano trovarsi con il gruppo all’Università di Padova. Giulia sarebbe arrivata in anticipo per via degli orari degli autobus. Filippo le aveva chiesto di accompagnarla, ma lei aveva preferito andare da sola e che si sarebbero incontrati con tutti gli altri amici. Poi lei è arrivata a Padova da sola, ma appena scesa dal mezzo ha trovato Filippo ad aspettarla alla fermata: di sua spontanea volontà lui ha deciso di presentarsi senza rispettare la volontà di Giulia.

Dopo determinati episodi, aveva scritto di aver paura delle parole e dei gesti che aveva usato, per poi minimizzare. Aveva rivelato di essere preoccupata, a me non l’aveva mai detto direttamente.

Gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

Giulia e Filippo si erano messi insieme circa 3 anni fa. Ad agosto di quest’anno lei aveva deciso di interrompere quella relazione, ma lui non ha mai accettato la fine della storia ed infatti erano rimasti amici.

Nella sera del 10 novembre sono usciti insieme. Lei doveva scegliere il vestito per la sua laurea. Nessuno sa bene cosa è successo, ma dopo cena, un testimone ha detto di aver visto una coppia litigare davanti al parcheggio della casa.

Ha chiamato gli agenti, ma quando sono arrivati non c’erano giù più. Le forze dell’ordine hanno in mano un video in cui si vede Filippo colpire Giulia alle spalle e farla risalire con forza in auto, quando lei era già esanime.

Da quel momento dei due si sono perse tutte le tracce. Ci sono stati diversi avvistamenti della macchina, ma ad oggi di loro non si hanno notizie. I parenti sperano solo di poterli riabbracciare vivi e di riaverli in casa.