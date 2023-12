La famiglia di Erica Galli nel giro di poche settimane di distanza, si è purtroppo trovata a fare i conti con due perdite davvero strazianti. La prima quella del padre Enrico avvenuta ad ottobre di quest’anno e poco dopo anche la 26enne ha perso la vita, per un malore improvviso.

Il fratello maggiore Niccolò poco dopo la scomparsa davvero atroce della sorella, ha scelto di pubblicare un post sui social, insieme a quelli di tutti coloro che hanno conosciuto la ragazza. Il giovane ha scritto:

Non avremmo mai voluto scriverlo, ma Erica non c’è più. Per chi desiderasse farle un ultimo saluto, sarà esposta alle Cappelle del Comitato fino alle 14. Il funerale si terrà alle 15, in forma civile, presso il Chiosco della sede del quartiere 4, di Firenze. Ai fiori preferiamo una donazione a Emergency o Save The Children, ma la scelta è libera. Un abbraccio, Niccolò e Tiziana.

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti sul posto per dare un ultimo saluto alla giovane, volata in cielo davvero troppo presto, poco dopo la scomparsa del suo papà.

Il decesso di Erica Galli, dopo il malore improvviso

Il dramma per la ragazza è iniziato circa 10 giorni fa. Mentre si trovava nella sua abitazione che si trova a Scandicci, che si trova nella provincia di

La giovane ha avuto un malore improvviso. I familiari hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari, che hanno disposto per lei il tempestivo ricovero all’ospedale San Giovanni di Dio, di Torregalli.

Tuttavia, invece che migliorare, le sue condizioni sono peggiorate. Con la speranza di poterle salvare la vita, hanno disposto per lei il trasferimento al Policlinico di Careggi.

In questa struttura hanno disposto per lei il ricovero nel reparto di terapia intensiva. Per 10 lunghi giorni i medici hanno cercato di fare il possibile ed i suoi cari, hanno sperato e pregato per lei, con la speranza di poterla presto riabbracciare. Però nella giornata del 7 dicembre, il cuore della ragazza ha cessato di battere per sempre. Quel malore non le ha lasciato scampo.