La straziante vicenda è accaduta ad Aprilia, in provincia di Caserta. Erik Faustini, 31 anni, ha perso la vita mentre si radeva la barba con il rasoio elettrico. È rimasto folgorato.

Non è ancora chiaro come siano andate le cose, Erik Faustini si trovava nella sua abitazione situata in via delle Palme ad Aprilia. Il dramma si è consumato nella serata dello scorso 29 settembre. Si stava radendo con il rasoio elettrico, quando è accaduto l’imprevedibile. Nonostante il tempestivo allarme e l’intervento degli operatori sanitari, per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Era già deceduto.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazzo. La prima ipotesi è che possa aver toccato, involontariamente, un filo elettrico scoperto, forse a causa dell’usura del cavo. La corrente ha attraversato il suo corpo, non lasciandogli scampo. Bisognerà far luce anche sul perché il salvavita non si sia attivato, come dovrebbe accadere in casi come quello che ha portato allo straziante decesso di Erik Faustini.

La salma del giovane è già stata riconsegnata ai familiari, che potranno dargli un ultimo e straziante addio. La notizia della scomparsa di Erik ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e che gli volevano bene. Amici e familiari che non riescono ancora a capacitarsi di come una persona possa perdere la vita mentre si rade la barba. Anche l’intera comunità è sconvolta e si è stretta al dolore della sua famiglia.

