Erika Bravi, la donna scomparsa da 8 mesi: finalmente il mistero è risolto

Termina dopo circa 8 mesi il mistero della scomparsa della 45enne forlivese. Non si avevano più notizie di lei dallo scorso 25 luglio, in quel di Marsiglia, in Francia. Erika Bravi, dopo che molte speranze degli inquirenti e della famiglie sembravano affievolirsi sempre più, è stata finalmente ritrovata.

Qualcuno, però, non aveva mai perso la fiducia nel fatto che la donna fosse ancora in vita e che si trattasse di un allontanamento volontario. Dalla famiglia si affermava che Erika Bravi non avrebbe mai lasciato i figli per scappare via. Eppure è andata proprio così. La donna, in buone condizioni di salute, è stata intercettata dalla gendarmeria francese nel tardo pomeriggio di martedì 19 marzo.

La sua scomparsa aveva destato grande apprensione. La famiglia di Erika aveva lanciato numerosi appelli, e il caso era stato preso in carico anche dalla trasmissione di Raitre Chi l’ha visto?. La trasmissione, che da molti anni si dedica alla ricerca delle persone scomparse dal nostro Paese, un fenomeno che tuttora è ancora molto sottovalutato. Il programma di Raitre si occupa di centinaia di casi all’anno, arrivando alla soluzione solo di poche decine di scomparse.

La Prefettura di Forlì-Cesena aveva svolto un’attività di mediazione tra le autorità francesi e la famiglia della donna. Erika Bravi si era trasferita a Marsiglia nel 2016 con il marito, dal quale si era poi separata. Aveva due figli e al momento della scomparsa lavorava in un ristorante e stava cercando casa, proprio per non vivere col marito.

Il 25 luglio, il figlio maggiore di Erika Bravi l’aveva attesa invano a un appuntamento per visitare alcuni appartamenti. Da quel giorno, si erano perse le sue tracce. Le indagini sulla scomparsa di Erika Bravi erano state affidate alla Procura di Forlì e alle autorità francesi. I controlli sui movimenti bancari e la ricostruzione delle sue ultime ore saranno ora utili per fare luce sulla vicenda. I figli affermavano da tempo che se n’era andata volontariamente ma non avevano spiegato il perché.

La notizia del ritrovamento ha portato grande sollievo alla famiglia e a tutti coloro che si erano mobilitati per le ricerche. Rimangono ancora da chiarire le dinamiche della scomparsa di Erika Bravi, ma per il momento resta per tutti la lieta notizia.