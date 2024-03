Purtroppo è arrivata una triste conferma sulla vicenda del 27enne Angelo Tricarico scomparso nel 2013. Gli agenti in un pozzo che si trova nella periferia di San Marco in Lamis hanno trovato i suoi resti, ma ciò che gli è successo resta ancora un mistero.

L’ipotesi degli inquirenti è proprio che abbia perso la vita in un posto diverso da dove lo hanno trovato e che sarebbe deceduto a causa di oggetto contundente. Tuttavia, visti gli anni che sono passati e le indagini, ci vorrà ancora molto tempo per capire cosa gli è successo davvero.

In queste gli agenti hanno ritrovato il suo corpo già diverso tempo fa, vicino a lui aveva un documento di identità ed anche i brandelli dei vestiti che aveva addosso al momento della scomparsa. La conferma sull’identità però, l’hanno diramata solo nella giornata di oggi, sabato 16 marzo. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle conferma.

Angelo Tricarico aveva 27 anni, aveva piccoli precedenti penali. Nell’ultimo periodo della sua vita aveva dei lavori saltuari sia come agricoltore, che come muratore. Per 11 lunghi anni nessuno ha avuto sue notizie ed ovviamente del caso, si era occupato anche il programma Chi l’ha Visto?.

La misteriosa scomparsa di Angelo Tricarico e la denuncia

Il ragazzo la mattina del 19 agosto del 2013 era uscito di casa intorno alle 8 del mattino. Doveva andare nella masseria di uno zio, per aiutare per la raccolta di pomodori. Era uscito con in tasca i documenti, ma senza il suo telefono cellulare.

Alla moglie aveva detto che sarebbe tornato in poco tempo, ma Angelo a quella masseria a Tricarico non è mai arrivato. La donna non vedendolo rientrare a casa, dopo poche ore si è allarmato. Infatti avrebbe chiamato prima i suoi familiari, per sapere se avevano sue notizie, ma visto che nessuno sapeva dove era finito, ha denunciato la sua scomparsa.

I Carabinieri come da prassi in questi casi, hanno avviato sin da subito le ricerche del caso, ma per anni nessuno nulla è servito per riuscire a capire dove era finito. Ora è arrivata la straziante conferma.