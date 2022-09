Era uscita per una passeggiata con il cane, Clelia Bordisco è stata trovata morta. L'animale ha vegliato il suo corpo per tutto il tempo

Caprezzo, la notizia diffusa ha spezzato il cuore di tutti quanti. Clelia Bordisco, la pensionata scomparsa due giorni fa in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è stata trovata senza vita dai soccorritori.

Le squadre di ricerca hanno tappezzato la zona per due giorni, fino alle 9:00 di ieri mattina, quando hanno fatto la triste scoperta.

Clelia Bordisco non era sola, accanto al suo corpo senza vita c’era il suo cane, che è rimasto lì a vegliarla per tutto il tempo, senza abbandonarla.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, l’ultima volta che era stata vista risaliva allo scorso mercoledì. Era uscita proprio per una passeggiata insieme al suo amico a quattro zampe. Non è mai tornata a casa e non ha più risposto al telefono, così familiari hanno lanciato l’allarme. Subito sono intervenuti i ricercatori, sostenuti da elicotteri e cinofili.

Il ritrovamento del corpo di Clelia Bordisco

Per giorni tutti hanno pregato e sperato affinché Clelia venisse ritrovata viva e in buone condizioni di salute, ma alla fine è arrivato il triste epilogo.

Bisognerà ora capire cosa sia accaduto e ricostruire gli ultimi attimi di vita della pensionata. Per ora, sembrerebbe che sia rimasta vittima di un infortunio, poiché sul suo corpo sono state ritrovate lesioni compatibili con una possibile caduta. Potrebbe anche essere stata colpita da un malore.

Sarà soltanto l’autopsia a chiarire cosa sia accaduto alla donna.

La famiglia è sconvolta dalla notizia, così come l’intera comunità. Anche sul web sono tantissime le persone che hanno espresso vicinanza e cordoglio ai parenti della pensionata.

Durante le ricerche, la foto dell’anziana signora è stata condivisa anche sui social, con la speranza che chiunque potesse essere d’aiuto nel ritrovamento di Clelia Bordisco. Un’immagine mentre stringeva tra le braccia il suo fedele compagno peloso, che non l’ha abbandonata nemmeno per un istante.