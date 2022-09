Si chiamava Irene Zani ed è l’ennesima ragazza che ha perso la vita in uno scontro stradale, che è avvenuto alle 4 del mattino di domenica 4 settembre. Era in macchina con il fidanzato e dopo una serata in discoteca, stavano rientrando a casa. Purtroppo però, a causa dei colpi riportati, ha perso la vita sul colpo.

I medici intervenuti hanno provato invano a rianimarla, ma i loro tentativi sono risultati essere del tutto inutili. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La ragazza aveva compiuto 17 anni appena un mese fa.

Alla guida della Renault Clio c’era il suo fidanzato 21enne, che è risultato positivo all’alcol test. Le sue condizioni non risultano essere gravi, ma i medici lo hanno sottoposto comunque a tutti controlli in via precauzionale.

Vista la dinamica dei fatti ed i risultati delle analisi, è ora in arresto ai domiciliari. Risulta essere accusato di delitto stradale e guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno scoperto che era alla guida del veicolo, con un tasso alcolemico di 1.12.

Fuori la camera ardente di Irene Zani i suoi amici hanno voluto appendere un grande striscione, per ricordare la loro amica volata in cielo davvero troppo presto. Hanno scritto:

Irene era allegria pura, era una ragazza bella, acuta, intelligente, dolce ed educata.

Lo scontro in cui Irene Zani ha perso la vita

La giovane che viveva nella piccola comunità di Leno, nella provincia di Brescia, era molto amata da tutti i suoi amici e conoscenti.

Purtroppo ha perso la vita alle 4 del mattino di domenica 4 settembre, proprio mentre si trovata sull’autostrada A21. Era diretta a casa dopo aver passato una serata in discoteca con il fidanzato ed i suoi amici.

Il ragazzo alla guida del veicolo, per una distrazione o per un colpo di sonno, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. Però, a causa dell’alta velocità, lo scontro è stato davvero molto violento e la ragazza ha perso la vita sul colpo.