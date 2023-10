SI è recato in clinica per alcuni controlli, ma dopo le dimissioni si è schiantato nel parcheggio contro una rotonda: indagini in corso

Angelo Lanna, 42 anni, ha perso la vita dopo essere uscito dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. L’uomo si era recato alla struttura sanitaria per sottoporsi a degli accertamenti. Dopo le dimissioni, è risalito in auto per tornare a casa, ma si è schiantato contro la rotatoria del parcheggio.

Non è chiaro cosa sia accaduto, le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine dopo la denuncia della famiglia. Angelo Lanna è uscito dall’ospedale dopo essersi sottoposto a dei controlli sanitari, ma non è riuscito ad allontanarsi dal parcheggio. Fondamentali saranno i risultati dell’autopsia e la perizia sul veicolo, che faranno luce sulla causa certa del decesso. Gli investigatori non escludono alcuna pista. L’uomo potrebbe essere stato colpito da un malore o potrebbe aver perso il controllo del suo mezzo per altri motivi.

Gli operatori sanitari della stessa clinica, sono subito intervenuti nel parcheggio, ma non hanno potuto fare nulla per aiutarlo. Angelo Lanna era già deceduto.

La salma del 42enne si trova all’istituto di Medicina Legale di Caserta, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa di tutti gli esami necessari. Sarà il medico legale a stabilire la causa effettiva del suo improvviso ed inaspettato decesso.

Dopo la triste notizia, sono numerose le persone che stanno pubblicando dei post strazianti sui social, per ricordare e salutare Angelo Lanna per l’ultima volta.

La società Asd Real Grazzanise partecipa al lutto che ha colpito la famiglia Lanna per la prematura scomparsa del caro Angelo. Grande tifoso del Real Grazzanise e sempre presente allo stadio Raffaele Massaro. Siamo vicini alla famiglia e a tutti i suoi cari.