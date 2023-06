Aveva solamente 28 anni Valentina De Luca e purtroppo ha perso la vita mentre era da sola in macchina, per cause ancora da chiarire. Ha lasciato il marito e due bambini molto piccoli. In tanti in queste ore sui social la stanno ricordando con dei messaggi di cordoglio.

Sul posto sono intervenuti i Volontari dei vigili del Fuoco, colleghi del marito che l’hanno subito riconosciuta. Tuttavia, i medici intervenuti per lei non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 12 di domenica 25 giugno. Precisamente lungo via Calamone, nelle campagne di Budrio, comune che si trova nella provincia di Bologna.

La donna in realtà viveva con la famiglia nella zona di Molinella. In quell’occasione era in macchina da sola, ma non è ancora chiaro dove era diretta.

Quando all’improvviso, si ipotizza anche per un malore, ha perso il controllo del suo veicolo. Dopo esser uscita fuori strada, è finita in un canalone che si trova nel bordo della carreggiata.

Sul posto sono intervenute prima le forze dell’ordine e poi i Vigili del Fuoco, che si sono subito resi conto che era la moglie di un loro collega. Giacomo questo il nome del marito, da anni è ormai uno dei volontari dei Vigili del Fuoco del distaccamento A Romagnoli.

Il decesso di Valentina De Luca dopo il sinistro

Dopo aver liberato il corpo dalle lamiere, i medici non hanno potuto far nulla per salvarla. Purtroppo la giovane madre a causa del sinistro, ha perso la vita praticamente sul colpo.

La scomparsa prematura della 28enne ha sconvolto molte persone. Infatti, il sindaco ed anche i colleghi del marito hanno voluto ricordarla con dei post sui social. Valentina sul web si mostrava felice ed innamorata della sua famiglia. Uno dei suoi ultimi post era proprio per i suoi figli. Nel quale ha scritto: