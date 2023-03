Mariarosaria Conte la mamma morta a 34 anni in un grave incidente stradale: i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo stanno vivendo i familiari di Mariarosaria Conte, la giovane mamma di 34 anni deceduta in un grave sinistro, mentre andava a lavoro. Gli inquirenti per far luce sull’accaduto, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

Il pm al momento ha deciso di iscrivere uno degli automobilisti coinvolti nel sinistro nel registro degli indagati. Lo scopo è proprio quello di ricostruire con esattezza cosa è successo.

I fatti sono avvenuti all’alba dello scorso venerdì 24 marzo. Mariarosaria viveva con il marito ed i suoi bambini nel comune di Olevano. Quella mattina era a bordo della sua Toyota Yaris, per andare a lavoro.

Era uscita da casa da pochi minuti, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile. La donna nel tentare una manovra di sorpasso di una Volkswagen Golf, un’altra vettura l’ha tamponata.

L’impatto è stato talmente forte, che la giovane è stata sbalzata fuori dal suo veicolo. L’auto ha finito la sua corsa, contro un muretto che costeggia la carreggiata.

Mentre la donna è finita contro un palo e poi a terra. I passanti si sono presto resi conto della gravità della situazione ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma per lei non c’era più nulla da fare, se non constatare il suo decesso.

I primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo di Mariarosaria Conte

Gli inquirenti al momento stanno indagando su questo grave sinistro, che purtroppo ha portato alla perdita della giovane mamma. Per prima cosa hanno iscritto uno degli automobilisti coinvolti sul registro degli indagati.

Successivamente hanno disposto l’autopsia sul corpo della 34enne. Però è proprio da questo esame che è emerso che è deceduta a causa di un palo di ferro sporgente, che costeggia la carreggiata, che ha trapassato il suo corpo.

Molto probabilmente a breve il pm darà il nulla osta per riconsegnare la salma alla famiglia, per poter celebrare il suo funerale. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo straziante episodio.