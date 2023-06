In queste ultime ore il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo della bimba di appena 11 mesi, deceduta, dopo che il padre l’ha dimenticata in auto. Era convinto di averla portata all’asilo, ma in quella scuola la piccola non è mai arrivata, purtroppo.

L’uomo è andato a lavoro come ogni giorni e probabilmente, a causa di una distrazione, si è dimenticato di portare la bimba all’asilo. Si è anche sentito con la moglie in mattinata, per capire chi doveva andare a riprenderla.

Da questo esame è emerso che purtroppo la bambina è deceduta a causa del caldo e della mancanza di aria. Probabilmente ha pianto, senza che nessuno si rendesse conto della sua presenza, prima di perdere i sensi.

La madre quando l’ha vista dentro il veicolo, era ormai troppo tardi. La piccola Stella è rimasta chiusa in quella macchina per circa 7 ore. Quando l’hanno vista, per lei non c’era più nulla da fare.

Il medico legale ora ha a disposizione 60 giorni di tempo per riconsegnare la relazione completa. Tuttavia, dai primi dettagli è emerso che sul corpicino non risultano esserci segni insoliti e gli inquirenti sono sempre più convinti che si è trattato di una fatalità per il padre.

La straziante vicenda della bimba di 11 mesi dimenticata in auto

I fatti sono avvenuti intorno alle 14, di mercoledì 7 giugno. Precisamente nel parcheggio che si trova via Fucilieri, nel quartiere di Cecchignola, che si trova nella città di Roma.

Nessuno l’ha notata per quelle ore, poiché la macchina aveva i vetri neri. L’uomo ha spiegato che era convinto di averla lasciata a scuola.

Il padre nelle sue dichiarazioni al pm, ha spiegato che di solito metteva la borsa di lavoro sui sedili posteriori. In quell’occasione però, l’ha messa vicino a lui e questo potrebbe avergli causato la condizione, chiamata: “Sindrome del bambino abbandonato!”

I due genitori sconvolti dalla grave perdita subita, ora sono chiusi nel dolore e nel lutto. Sono in attesa della riconsegna della salma, per poter celebrare il suo funerale. Gli amici ed i parenti stanno cercando di mostrare loro vicinanza ed affetto.