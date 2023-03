Dramma ad Orbetello, le indagini per il decesso di Samanta Rossi, la giovane mamma trovata morta in un canale

Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo di Samanta Rossi, la 42enne che nella mattina di domenica 12 marzo, è stata trovata senza vita in un canale. Le forze dell’ordine intervenute ora stanno lavorando per capire cosa le sia successo davvero.

L’intera comunità adesso è sconvolta dalla triste notizia, ma la maggior parte delle persone sono in apprensione per il figlio adolescente. Al momento dei fatti era a casa dei nonni ed è toccato a loro, dargli la straziante notizia.

Samanta la sera di sabato 11 marzo, era uscita in sella al suo scooter. Aveva passato la serata con i suoi amici nella piazza del paese di Orbetello, per festeggiare il Carnevaletto.

Si è divertita e intorno all’una di notte ha deciso di tornare a casa. Dopo aver fatto un breve tratto di strada, ha perso il controllo del suo veicolo.

Non si sa bene cosa sia successo in quel tratto di strada. Si ipotizza che, mentre si trovava in zona Cameratta, ad Orbetello Scalo, potrebbe aver perso il controllo del suo mezzo a seguito di un malore.

Dopo essere uscita di strada, è salita su un terrapiede ed è finita in un canale. I familiari non vedendola tornare a casa, sono subito usciti per cercarla.

Il ritrovamento del corpo di Samanta Rossi e le indagini

Il primo a trovare il corpo della giovane donna, è stato un passante. Quest’ultimo ha visto il motorino a terra e quando è sceso per controllare, ha visto la giovane ormai senza vita nel canale.

I sanitari intervenuti hanno trovato Samanta ormai deceduta, a faccia in giù, in uno specchio d’acqua di circa 50 cm. Non è ancora chiaro se sia annegata o se abbia perso la vita per altri motivi.

Di conseguenza, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo della donna, per stabilire l’esatta causa che ha portato al suo decesso. Nel frattempo, sono davvero tante le persone che sui social stanno scrivendo dei messaggi per ricordare la donna, ma anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia e al figlio.