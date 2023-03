Un risveglio straziante è quello che si sono trovati ad affrontare gli abitanti di Orbetello, comune in provincia di Grosseto. Purtroppo una giovane mamma di 42 anni, chiamata Samanta Rossi, è stata trovata senza vita in un canale, con il suo motorino vicino.

Al momento sono in corso tutte le indagini del caso, ma per ora sembra plausibile la possibilità che sia rimasta coinvolta in un grave sinistro.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo. Precisamente nella zona di Cameretta, in un tratto di strada che collega Orbetello Scalo ed Ansedonia, in provincia di Grosseto.

Samanta lavorava come cameriera in quel paese e proprio grazie alla sua professione, era molto conosciuta. Aveva anche un figlio di soli 14 anni.

Quella sera, molto probabilmente, aveva appena finito di lavorare e stava tornando a casa. Era circa l’una di notte. All’improvviso, per motivi ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del suo veicolo.

Era a bordo del suo scooter, quando è finita in un canale che costeggia la carreggiata. Purtroppo ha perso la vita, molto probabilmente per annegamento. Quando è stata trovata, era ormai troppo tardi.

La scoperta del corpo di Samanta Rossi

Un passante, nel notare il motorino a terra sul ciglio della strada, si è fermato subito a controllare. Tuttavia, è proprio in quell’istante che ha visto il corpo della donna nel canale.

Subito è partito il disperato allarme alle forze dell’ordine ed anche ai sanitari. I medici sono intervenuti sul posto, ma per la giovane non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo straziante decesso.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo. Al momento l’ipotesi del sinistro sembra essere quella più plausibile, ma nel frattempo gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini, per escludere altre possibilità.