Ha scoperto di aver perso i suoi gemellini dopo una visita in ospedale, i cuoricini non battevano più: il triste post di Ester Glam

Ester Glam, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver perso i gemelli che stavano crescendo nel suo grembo. Una notizia che le ha spezzato il cuore e che ha rattristato tutti i suoi numerosi seguaci. In tanti si sono stretti al suo dolore.

Una foto nera, in segno di lutto, apparsa sul suo profilo Instagram e accompagnata da queste tristissime parole:

Purtroppo oggi a seguito di una visita in ospedale abbiamo scoperto che i cuoricini dei nostri gemellini non ci sono più. Inutile dirvi quanto dolore stiamo provando in questo momento. Speriamo solo di riuscire a riprenderci il più in fretta possibile, per poterci prendere cura dei nostri bambini a pieno come facevamo prima. Via abbracciamo. Ester e Luca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ester Glam (@esterglam5__)

L’ex corteggiatrice aveva annunciato la gravidanza lo scorso gennaio. Insieme al compagno e padre dei suoi bambini, avevano iniziato a scegliere i nomi. Sorridendo, una settimana fa, aveva svelato ai suoi amici virtuali che i nomi per le femminucce erano già stati decisi, ma che lei in cuor suo tifava per due maschietti. E aveva poi chiesto un consiglio sui nomi.

Soltanto un genitore che ha perso un figlio, può comprendere il dolore di Ester Glam e del suo compagno Luca Baldacci.

Nelle storie Instagram, pubblicate dopo il post, l’ex corteggiatrice ha rivelato che se lo sentiva, anche se non sa spiegarsi il perché:

Me lo sentivo un po’, non so perché. Sono tranquilla, sapete come la penso. Il dolore c’è ma troviamo sempre il lato positivo. La natura ha fatto il suo corso e non possiamo cambiarla. Poteva succedere tra molto più tempo e sarebbe stato tutto più difficile. Quindi io dico sempre che è andata bene così.

Ester Glam e Luca Baldacci sono già genitori di due bellissimi maschietti: Gabriele nato nel 2019 e Brando nato nel 2021.