Durante il funerale di Ester Palmieri la mamma di Igor, l’uomo che ha messo fine alla sua vita, si è seduta al fianco dei genitori della stessa 37enne. “Un segno che la forza dell’unità è maggiore di quella della disgregazione”, ha detto il parroco durante l’omelia.

Una tragedia assoluta, sconvolgente, che ha colpito non solo i familiari di Igor Moser e Ester Palmieri, ma tutti.

Ieri è stato il giorno più doloroso, quello dell’ultimo saluto alla 37enne, che giovedì scorso è stata tolta alla vita dal compagno e padre dei suoi figli, dal quale si stava separando.

In tantissimi hanno voluto partecipare e si sono raccolti fuori dalla chiesa di Montalbiano di Valfloriana, per abbracciare chi di tutto ciò ne ha sofferto e ne soffrirà di più, i familiari di Ester.

A loro fianco, seduta al primo banco all’interno della Chiesa, anche la mamma di Igor.

La donna è distrutta da quanto accaduto e che deve affrontare, oltre che la morte del figlio, anche quella di Ester, che per lei era come una figlia e per la quale, parole sue, darebbe la sua stessa vita pur di farla tornare.

Funerale Ester Palmieri: le parole del parroco

Credit: Trento Today

Il gesto della mamma di Igor non è passato inosservato ed è stato apprezzato anche dallo stesso parroco, Don Albino Dell’Eva:

Con questi funerali consegniamo il nostro dolore a qualcuno che se ne sa prendere cura ed è più grande del nostro cuore e delle nostre paure. Mi vien da dire che cominciamo col passo giusto perché qui nel primo banco ci sono i genitori di Ester ma nello stesso banco, accanto a loro, c’è la mamma di Igor. Allora non è sempre vero che il male è più forte del bene, è vero alle volte che le forze dell’unità sono più forti delle forze della disgregazione.

Il parroco affida a Dio l’ultimo giudizio sulla scelta compiuta da Igor, il quale giovedì scorso ha aperto al male che misteriosamente si è presentato alla sua porta.

Sottolinea però l’abbraccio che la mamma di Ester ha concesso a quella di Igor: “Una buona notizia da amplificare e che possono contagiare“.