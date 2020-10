Eva Barilaro è una giovane ragazza che soffre di alopecia, una condizione autoimmune che provoca la caduta cronica dei capelli. La ragazza ha chiesto al suo fidanzato di rasarle i capelli ma il gesto che compie quest’ultimo è impressionante. Il ragazzo, oltre a rasare la testa della sua fidanzata, ha rasato anche quella sua in segno di solidarietà.

Una bellissima storia che vede come protagonista Eva Barilaro ha fatto commuovere tutto il web. La ragazza soffre di una condizione che provoca la diminuzione della qualità dei capelli, si tratta dell’alopecia. Alla luce di questo, lei stessa è costretta a rasarsi i capelli ma questa volta ha affidato il compito al suo fidanzato.

Quest’ultimo ha iniziato a tagliare i capelli alla sua compagna ma quello che ha fatto un minuto dopo ha lasciato tutti senza parole. Il partner di Barilaro, ha iniziato a rasare anche la sua testa. La ragazza non poteva credere ai suoi occhi ed è scoppiata in lacrime.

Tutta la scena è stata ripresa con il cellulare per essere poi condivisa sui social. Infatti, nel giro di pochissime ore è diventato virale il video su Tik Tok sotto al quale la stessa Barilaro ha scritto:

Dopo mesi che mi hanno fatto crescere i capelli per la prima volta in dieci anni, ho dovuto chiedere al mio ragazzo di radermi di nuovo la testa.

Lo stesso video è spopolato anche su Youtube dove ha ottenuto più di 2,8 milioni di visualizzazioni e sotto al quale possiamo leggere:

Il mio ragazzo mi ha sorpreso radendosi la testa subito dopo aver rasato la mia. Sarò per sempre grato di essere così ben circondato. Vorrei che tutti potessero essere supportati così come lo sono io ogni giorno. Questo video è per ricordare a tutti che l’amore è prima di tutto e che tutto ciò di cui hanno bisogno è amore. Grazie Damien, ti amo anch’io.

Quello compiuto dal fidanzato di Eva Barilaro è stato un gesto d’amore per far capire alla sua compagna che lei era bella cosi com’era e avrebbe fatto di tutto per ricordarle quella verità.