Una tragedia devastante ha colpito una famiglia di Esine, nel bresciano, gettando nello sconforto anche tutta la comunità. Il piccolo Evan Giroletti, un bimbo di soli 4 anni, ha perso la vita a seguito di una emorragia cerebrale che lo ha colpito lunedì mattina mentre era alla scuola materna. I genitori hanno acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi.

Era un lunedì mattina come tanti altri, quello scorso, nella scuola materna di Esine, un piccolo comune di circa 5mila abitanti situato nella bassa Valcamonica, in provincia di Brescia.

Purtroppo la serenità è stata interrotta all’improvviso, quando uno dei piccoli alunni ha accusato un malore e si è accasciato a terra davanti alle sue maestre e ai suoi compagnetti.

Le docenti hanno subito allertato i genitori del piccolo Evan ed effettuato la chiamata di emergenza agli operatori del 118.

Tempestivo l’arrivo dei medici e degli infermieri sul posto, che hanno trasportato immediatamente il piccolo all’ospedale di Esine, Da lì, data la gravità delle condizioni del bimbo, la decisione di un trasferimento in elicottero agli Spedali Civili di Brescia.

Le speranze che tutto potesse risolversi sono durante soltanto poche ore. Martedì mattina si è diffuso l’annuncio più terribile, quello del decesso del bambino.

Secondo i medici, a provocare la morte di Evan Giroletti sarebbe stata un’emorragia cerebrale, causata da una rarissima patologia.

Distrutta la famiglia, con i genitori Glenda e Andrea che nel dolore più assoluto hanno deciso di compiere un gesto davvero ammirevole, quello di acconsentire all’espianto e alla donazione delle cornee del loro bimbo.

Sono decine, intanto, i messaggi di cordoglio apparsi sul web in queste ore. Uno particolarmente toccante è quello pubblicato dalla squadra di calcio allenata dal papà di Evan e nella quale gioca uno dei suoi fratelli:

L’Asd Valgrigna Calcio, gli allenatori, gli atleti e le rispettive famiglie sono vicini al Mister Andrea, all’atleta Diego, a Glenda, Luca e parenti tutti per la triste scomparsa del piccolo Evan. Riposa in pace e tifa per noi da lassù.