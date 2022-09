Nel ringraziare tutti per la vicinanza mostrata, Fabio Liverani ha svelato qual era l'ultimo desiderio della sua ex moglie scomparsa

Nelle ultime ore, il mondo del calcio e dello sport in generale italiano si sta stringendo tutto attorno a Fabio Liverani. L’ex calciatore ed attuale allenatore del Cagliari, ha infatti perso la sua ex moglie e madre dei suoi due figli, Federica Frangipane. Nell’ultimo post pubblicato, il tecnico romano ha reso noti data e luogo dei funerali e, allo stesso tempo, svelato quel è l’ultimo desiderio della donna.

Un lutto devastante ha colpito, nella giornata di ieri, un personaggio iconico del calcio italiano. Fabio Liverani e i suoi figli, Mattia e Lucrezia di 17 e 13 anni, hanno infatti dovuto dire addio alla loro ex moglie e mamma.

La donna, che si chiamava Federica Frangipane, si è spenta dopo aver lottato a lungo contro il più brutto dei mali.

Immediato e smisurato il cordoglio del mondo del calcio nei confronti dell’ex calciatore di Lazio, Fiorentina e Palermo ed attuale allenatore del Cagliari.

Quest’ultimo club, tramite i propri canali social ha voluto mostrare vicinanza al proprio mister, scrivendo questo toccante messaggio:

Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù.

L’ultimo desiderio della moglie di Fabio Liverani

In questo momento estremamente doloroso, Fabio Liverani ha trovato il tempo e soprattutto la forza per scrivere un lungo messaggio sui suoi canali social.

L’ex campione romano ha voluto innanzitutto ringraziare tutti per la vicinanza mostrata in questi giorni. Poi ha annunciato la data e il luogo in cui si terrà il funerale.

Saluteremo Federica Giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma.

Successivamente, Liverani ha spiegato quale sarebbe stato il desiderio della sua ex consorte. Aiutare chi sta soffrendo come ha sofferto lei.

Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante.

In didascalia ha poi fornito tutti i dettagli e le coordinate bancarie per effettuare donazioni che saranno certamente utili alla causa.

Innumerevoli i commenti sotto al post, di personalità di spicco soprattutto dello sport e del calcio italiano.