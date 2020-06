Famiglia torna a Roma dagli Usa: sono risultati positivi al Covid Tornano dagli Usa a Roma, famiglia risultata positiva al Covid: ora sono in autoisolamento

Un’intera famiglia che è tornata a Roma da Chicago, negli Usa, è risultata positiva al Covid 19. Hanno scoperto poche ore fa di aver contratto il virus ed ora infatti sono in autoisolamento domiciliare. Le autorità, invece, stanno rintracciando tutte le persone che hanno avuto contatti con loro negli ultimi giorni.

A parlare dell’episodio è stato proprio l’assessore regionale della Sanità, Alessio D’Amato, che in una nota ha dichiarato:

“Un intero nucleo familiare residente a Roma, rientrato in Italia dagli Usa, è risultato positivo al al Covid-19 e si è posto in auto isolamento contattando prontamente i competenti servizi sanitari della Asl territoriale.

Si tratta di un Cluster familiare di importazione ed è stato immediatamente avviato dal SERESMI, il contact tracing internazionale, sia per il volo Chicago-Francoforte che per il volo Francoforte-Fiumicino, per rintracciare, come da protocollo, il resto dei viaggiatori.

La famiglia è stata molto collaborativa e responsabile. È stata avviata immediatamente l’indagine epidemiologica, sono stati contattati dai servizi di prevenzione e sottoposti ad un tampone!”

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il nucleo familiare sembrerebbe che abbia contratto il virus durante il soggiorno negli Stati Uniti, poiché anche lì, l’indice dei contagi è ancora molto elevato.

La famiglia, per tornare nella loro abitazione, è stata costretta a prendere due aerei, compreso uno scalo in Germania. Però, dall’aeroporto di Fiumicino per arrivare a casa, i membri del nucleo familiare hanno usato un’automobile privata e, per questo motivo, non hanno avuto contatti con altre persone in Italia.

L’assessore ci ha tenuto a rassicurare tutti dicendo che ora non ci sono problemi nelle grandi stazioni o negli aeroporti. Però ha anche voluto precisare che l’allerta resta ancora alta ed è per questo che è ancora importante prendere le dovute precauzioni, soprattutto nei luoghi affollati.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.

Fonte: Il Messaggero