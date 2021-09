Il noto attore Tom Felton, ha accusato un malore mentre giocava a golf. Le immagini che lo mostrano senza forze e poi accasciato su una barella, hanno fatto preoccupare i suoi numerosi fan.

È conosciuto in tutto il mondo grazie al ruolo di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter. La star stava giocando una partita di golf, uno sport che ha sempre amato, in compagnia del giocatore finlandese NHL Teemu Selanne. Ma proprio mentre i due si battevano contro i loro avversari in rappresentanza dell’Europa, Tom Felton ha accusato un malore ed è stato portato via in barella. Non sono ancora state rese note le sue condizioni di salute. I fan, dopo aver visto le immagini, si sono mostrati in ansia e in attesa di sapere qualcosa su come stia adesso.

Chi è Tom Felton

Tom Felton è un attore britannico di 34 anni, nato il 22 settembre del 1987. È noto in particolar modo per la sua interpretazione del cattivo “Draco Malfoy” nella saga di Harry Potter, ma anche per quello di Julian Albert nella serie tv The Flash e quello di Logan Maine nella serie Origin.

È entrato a far parte del mondo dello spettacolo nel 1995, quando ha prestato la sua voce ad uno dei personaggi della serie tv Bugs- Le spie senza volto. Ha recitato poi in Anna and the King nel 1999. Ma l’apice del successo è arrivato nel 2001 proprio grazie ad Harry Potter. Per l’interpretazione di Draco Malfoy, il noto attore ha ricevuto, per due anni consecutivi, il premio al miglior cattivo agli MTV Movie Awards. Ha vinto anche il premio per il miglior cast, insieme ai suoi colleghi.

Dal 2008 al 2016 è stato fidanzato con un’altra protagonista della saga: Astoria. Interpretata dall’attrice Jade Olivia Gordon.

Il mondo televisivo attende ora di conoscere le condizioni di salute dell’attore, prima di poter tirare un sospiro di sollievo.

