Le forze dell’ordine in queste ultime ore hanno scelto di rendere pubbliche delle immagini dell’ex marito di Anastasia Alashri, dopo il delitto. Lo si vede nel suo furgoncino usato per le consegne a lavoro, che tenta di fuggire, prendendo il treno verso Bologna, dove poi lo hanno arrestato.

Anche in questa vicenda ci sono molte domande a cui gli inquirenti stanno cercando di trovare delle risposte. Come per esempio, il motivo di questo suo gesto così estremo e straziante.

Gli agenti tramite alcuni fotogrammi, che hanno poi scelto di rendere pubblici, hanno fatto vedere cosa ha fatto l’uomo dopo il delitto. Durante la sua confessione, sin da subito, lui ha ammesso che dopo aver messo fine alla vita della donna, è tornato a lavoro.

Di conseguenza, si ipotizza che abbia abbandonato il corpo della ragazza e una borsa con alcuni suoi effetti personali, proprio con quel veicolo. Anche perché era l’unico che aveva a disposizione.

Inoltre, subito dopo aver occultato il tutto, ha ammesso di esser tornato a lavoro. Ha finito il suo giro di consegne e poi ha abbandonato il mezzo nel parcheggio di un supermercato a Fano.

Solo dopo aver ripreso tutti i suoi risparmi, ha provato a scappare prendendo il treno verso Bologna. Però è proprio in questa città che gli agenti lo hanno trovato e arrestato.

Il delitto di Anastasia Alashri

Anastasia e il marito con il doppio passaporto, ucraino ed egiziano, sono riusciti a fuggire da Kiev con il loro bimbo di 2 anni. Si erano rifugiati nella città di Fano da diversi mesi ormai.

Il rapporto tra i due però, era in profonda crisi. La donna solo pochi giorni prima del delitto, era riuscita ad andare via di casa con il figlio ed anche a denunciare l’uomo, facendo partire il codice rosa.

Nella giornata di domenica 13 novembre, era tornata nella vecchia casa, per prendere le ultime cose. Però da quel momento nessuno ha avuto più sue notizie. I suoi colleghi hanno denunciato la sua scomparsa, ma è solo il giorno successivo, che hanno ritrovato il suo corpo, ormai senza vita.